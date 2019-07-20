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21:26   20 Июля 2019
Политика

Митинг на Сахарова показал, как быстро оппозиция теряет сторонников

Митинг на Сахарова показал, как быстро оппозиция теряет сторонников

Политолог и автор проекта «Смыслы» Иван Аркатов рассказал в беседе с корреспондентом iReactor, чем вызван провал субботнего митинга оппозиции «За допуск на выборы» на проспекте Сахарова в Москве.

Мероприятие в поддержку самовыдвиженцев, снятых с выборов в Мосгордуму, было согласовано городскими властями. Участники акции вышли на улицу, чтобы заставить избирательную комиссию допустить незарегистрированных кандидатов к выборам вопреки нарушениям в ходе подписной кампании.

Митинг организовали члены незарегистрированной «Либертарианской партии», ожидалось, что на акцию придут 20 тысяч человек, но в действительности пришли лишь 12 тысяч, что не превышает 0,1 % от численности населения Москвы.

Аркатов уверен, что оппозиция быстро теряет поддержку. Это подтверждает как прошедший митинг, так и провал подписной кампании либералов на выборах в МГД. Чтобы оправдать отсутствие сторонников, оппозиционеры сейчас будут заявлять о «произволе», «нарушениях прав и свобод», отсутствии демократии.

Политолог напомнил, что либералы даже не смогли предъявить тех людей, чьи подписи якобы не засчитали. Это доказывает, что оппозиция имеет небольшую поддержку в интернете, но не в реальности. Специалист считает, что попытки оппозиционеров сохранить хорошую мину при плохой игре и хоть как-то присутствовать в политической жизни России свидетельствуют об их страхе лишиться источников финансирования из-за границы.

Политолог рассказал, почему вновь провалился митинг оппозиции в Москве

Однако количество участников митинга красноречиво говорит о том, сколько людей их реально поддерживает. И малочисленность сторонников неудивительна в свете громких скандалов, которыми успели запомниться избирателям либералы, в частности, обнаружение секретных штабов по «рисовке» подписей в поддержку юриста ФБК и протеже блогера Алексея навального Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и других кандидатов, в том числе от лица давно умерших людей.

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Автор: Мария Милкевич
#митинг #либералы #мосгордума #яшин #соболь

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