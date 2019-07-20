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20:24   20 Июля 2019
Весь мир

Помпео сообщил Чавушоглу о своем разочаровании сделкой по С-400

Помпео сообщил Чавушоглу о своем разочаровании сделкой по С-400

Глава Госдепартамента Майк Помпео сообщил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу по телефону в субботу, что Штаты разочарованы сделкой по приобретению Анкарой российских ЗРК С-400, сообщается в письменном заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус.

«Госсекретарь выразил глубокое разочарование тем, что Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400», — гласит заявление.

Ранее Соединенные Штаты приняли решение исключить Турцию из программы создания новейшего американского самолета F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #турция #госдеп #с-400 #помпео

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