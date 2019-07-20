Провалившийся митинг на Сахарова доказал отсутствие поддержки у банды Навального

Согласованный со столичными властями митинг за допуск представителей оппозиционной тусовки, уличенных в фальсификации подписей для выборов в Мосгордуму прошел в Москве. По данным пресс-службы столичного главка МВД, акция на проспекте Сахарова собрала порядка 12 тысяч человек, что составляет лишь 0,09% от всех жителей Москвы. Изначально организаторы мероприятия заявляли, что соберут 20 тысяч участников.

Столичные власти всеми силами обеспечивали порядок на этом мероприятии и безопасность собравшихся. Проспект был перекрыт для движения транспорта, установили металлические ограждения и рамки металлоискателей. Чтобы следить за порядком в толпе на место проведения акции прибыли полиция и Росгвардия.

Но оппозиционеры остались недовольны и этим. Меры безопасности команда Навального назвала «искусственно затрудняющими допуск» людей на митинг. Несмотря на попытки собравшихся в субботу спровоцировать правоохранителей, силовики были корректны.

Бывший заместитель главы московского штаба блогера Алексея Навального Виталий Серуканов не удивлен такой мизерной явкой на митинг, сообщает Nation News.

«И тут сразу нужно подчеркнуть, что это были не москвичи, а политические активисты, сотрудники различных фондов и партий, то есть всех, кто сегодня собрался на проспекте Академика Сахарова, нельзя назвать классическими москвичами, готовыми голосовать за кандидатов в городской парламент. Это типичные активисты, которые годами ходят на одни и те же митинги. Настоящих избирателей, которые готовы отдавать свои голоса за кандидатов блогера Навального, не было», — отметил Серуканов.

Эксперт напомнил, что одиозный блогер изначально заявлял о выдвижении 35 кандидатов, однако в итоге не набралось и пяти тысяч граждан, готовых поставить свои подписи в их поддержку. Данный факт является еще одним доказательством того, что у Навального и его сторонников никакой поддержки нет, считает бывший замглавы его штаба.

«Когда Навальный заявляет, что полгорода готовы выйти за него, он просто врет», — подчеркнул Серуканов.

Мосгоризбирком отказал Любови Соболь, Илье Яшину, Ивану Жданову и ряду других кандидатов в регистрации на выборах. Причиной стал большой процент поддельных подписных листов.

И это не удивительно, ведь в минувшем месяце на квартире в Москве была обнаружена компанию людей, массово подделывающих подписи в поддержку Соболь. А вскоре выяснилось, что кандидаты прибегали к использованию данных умерших россиян для «рисовки» подписных листов.