Мосизбирком назвал требования Навального политическим шантажом

Член Мосизбиркома Дмитрий Реут заявил, что в своей работе избирком российской столицы руководствуется законом. Таким образом он отреагировал на шантаж скандально известно блогера Алексея Навального, требующего за неделю зарегистрировать всех оппозиционных кандидатов.

«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун — в России вообще верховенство права и верховенство закона. А призывы закон не соблюдать — это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу», — приводит «Интерфакс» слова Реута.

Он подчеркнул, что на избиркомы давить бесполезно. По мнению Реута, требование блогера — это попытка политического шантажа. Он также призвал несистемных оппозиционеров лучше готовиться к выборам.

В ходе санкционированного митинга оппозиции на проспекте Сахарова в Москве Навальный потребовал от мэрии города за неделю зарегистрировать всех кандидатов, которые ранее на вполне законных основаниях не получили допуск к выборам в Мосгордуму. Причиной для этого послужил тот факт, что в их подписных листах нашли слишком много недействительных подписей.

Ранее на одной из московских квартир стражи порядка нашли «цех» по фабрикации подписей граждан в поддержку юриста навальновского ФБК Любови Соболь. Кроме того, сообщалось о том, что некоторые кандидаты не постеснялись использовать для подделки документов и подписи покойных москвичей.