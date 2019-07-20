Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

 Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

 Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
19:45   20 Июля 2019
Россия

На митинге за выборы в Мосгордуму замечены сторонники революций в Грузии и на Украине

На митинге за выборы в Мосгордуму замечены сторонники революций в Грузии и на Украине

Организаторы сегодняшнего митинга на проспекте Сахарова в Москве, хоть и кричали со сцены про прекрасную Россию будущего, судя по всему, разделяют радикальные антироссийские взгляды. Иначе не объяснить появление на акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму флагов Украины и Грузии — стран, где в последнее время сильны антироссийские настроения.  

«Флаги других государств действительно выглядят странно, — считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, доцент Владимир Шаповалов. — Где находится Украина и Грузия и где находится Мосгордума, которая должна решать вопросы организации жизнедеятельности москвичей, вопросы образования, здравоохранения, благоустройства. Никаких тем, связанных с Украиной и Грузией быть не может». 

По мнению Шаповалова, появление символики других государств на митинге в столице РФ можно объяснить тесными связями его организаторов с координаторами переворотов в Грузии и Украине. 

На митинге за выборы в Мосгордуму замечены сторонники революций в Грузии и на Украине

«Существует определенная координация действий со стороны радикальных антироссийских сил на Украине и в Грузии. Она сложилась еще в период «революции роз» и оранжевой революции. Во время недавних антироссийских выступлений в Тбилиси наблюдали также украинские флаги. Наличие символики Украины и Грузии на митинге в Москве — явный маркер того, что организаторы митинга и часть собравшихся людей выступают на самом деле против России», — сказал Шаповалов. 

Это совсем далеко от повестки самого митинга. Его провели не для того, чтобы решать вопросы. Из акции сделали шоу для отчетности. Возможно, этим и объясняется, что пришли менее 1% москвичей.

Напомним, сегодня, 20 июля, в Москве состоялся санкционированный властями митинг на проспекте Академика Сахарова в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Оппозиция требовала зарегистрировать «независимых» кандидатов, снятых с выборов на законных основаниях — превышение порога брака в собранных за них подписях.

Окружные комиссии отказали в регистрации кандидатом юристу ФБК Любови Соболь, у которой было обнаружено практически 15% недействительных подписей при допустимом пороге в 10%. Не допустили на выборы также лидера «Партии перемен» Гудкова, соратника Навального Яшина и других. У всех причиной отказа была большая доля поддельных автографов

Помимо прочего, в подписных листах за Соболь были обнаружены подписи усопших людей. Об использовании данных умерших жителей столицы оппозиционными кандидатами также сообщал общественник Илья Ремесло.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Елена Ляхова
#москва #шаповалов #мосгордума #сахарова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...