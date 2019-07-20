На митинге за выборы в Мосгордуму замечены сторонники революций в Грузии и на Украине

Организаторы сегодняшнего митинга на проспекте Сахарова в Москве, хоть и кричали со сцены про прекрасную Россию будущего, судя по всему, разделяют радикальные антироссийские взгляды. Иначе не объяснить появление на акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму флагов Украины и Грузии — стран, где в последнее время сильны антироссийские настроения.

«Флаги других государств действительно выглядят странно, — считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, доцент Владимир Шаповалов. — Где находится Украина и Грузия и где находится Мосгордума, которая должна решать вопросы организации жизнедеятельности москвичей, вопросы образования, здравоохранения, благоустройства. Никаких тем, связанных с Украиной и Грузией быть не может».

По мнению Шаповалова, появление символики других государств на митинге в столице РФ можно объяснить тесными связями его организаторов с координаторами переворотов в Грузии и Украине.

«Существует определенная координация действий со стороны радикальных антироссийских сил на Украине и в Грузии. Она сложилась еще в период «революции роз» и оранжевой революции. Во время недавних антироссийских выступлений в Тбилиси наблюдали также украинские флаги. Наличие символики Украины и Грузии на митинге в Москве — явный маркер того, что организаторы митинга и часть собравшихся людей выступают на самом деле против России», — сказал Шаповалов.

Это совсем далеко от повестки самого митинга. Его провели не для того, чтобы решать вопросы. Из акции сделали шоу для отчетности. Возможно, этим и объясняется, что пришли менее 1% москвичей.

Напомним, сегодня, 20 июля, в Москве состоялся санкционированный властями митинг на проспекте Академика Сахарова в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Оппозиция требовала зарегистрировать «независимых» кандидатов, снятых с выборов на законных основаниях — превышение порога брака в собранных за них подписях.

Окружные комиссии отказали в регистрации кандидатом юристу ФБК Любови Соболь, у которой было обнаружено практически 15% недействительных подписей при допустимом пороге в 10%. Не допустили на выборы также лидера «Партии перемен» Гудкова, соратника Навального Яшина и других. У всех причиной отказа была большая доля поддельных автографов.

Помимо прочего, в подписных листах за Соболь были обнаружены подписи усопших людей. Об использовании данных умерших жителей столицы оппозиционными кандидатами также сообщал общественник Илья Ремесло.