Митинг оппозиции на Сахарова не достиг поставленных целей

В Москве на проспекте Академика Сахарова в субботу закончился согласованный митинг так называемой оппозиции под лозунгом «За допуск на выборы». На мероприятие собралось 0,09% от общего числа Москвичей, что составляет 12 тысяч. Изначально организаторы рассчитывали на цифру в 20 тысяч человек, однако сильно просчитались.

Итоги акции, устроенной командой блогера Навального, прокомментировал директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин, заметив, что даже оценка в 12 тысяч — весьма оптимистична.

«Двенадцать тысяч участников митинга на Сахарова — чрезмерно оптимистичная оценка. По моим подсчетам, по данным съемки с дронов, народу было в два раза меньше», — приводит его слова Regnum.

Эксперт отметил, что на съемке с высоты птичьего полета видно, что задние ряды митингующих очень сильно прорежены. По оценкам эксперта, собравшихся было порядка пяти-шести тысяч.

«Я полагаю, что митинг провалился, поскольку заявленных целей — а именно продемонстрировать массовость поддержки своих сторонников Алексею Навальному достичь не удалось», — добавил директор Центра политического анализа, которого цитирует «ПолитЭксперт».

Ранее избирком отказал представителям оппозиционной тусовки, среди которых Любовь Соболь, Ялья Яшин, Иван Жданов и другие, в участии в выборах в Мосгордуму. Решение о недопуске было принято на законных основаниях, так как в подписных листах этих кандидатов обнаружилось большое число недостоверных подписей.

Напомним, целая «фабрика» по подделке подписей в поддержку Соболь была обнаружена в центре Москвы в июне. Вскоре выяснилось, что некоторые оппозиционеры и вовсе прибегли к использованию личных данных покойных россиян для фальсификации подписных листов.