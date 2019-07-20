На митинге за кандидатов в Мосгордуму москвичей почти не было

Среди участников согласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгорудуму на проспекте Сахарова оказалось совсем мало москвичей, но много жителей Подмосковья. Это пришлось признать даже оппозиционному каналу «Дождь», чей корреспондент, выясняя, откуда участники акции, через одного натыкался на жителей Московской области, которые даже не смогут проголосовать 8 сентября.

Также в толпе были замечены люди с флагами Грузии и Украины.

По данным МВД, в согласованной акции на проспекте Сахарова участвовали порядка 12 тысяч человек.

Ранее избирком отказал в регистрации кандидатам на выборах в Мосгордуму от скандально известного блогера Навального по причине большого процента поддельных подписей в их листах. Как стало известно ранее, правоохранители нашли на одной из московских квартир «фабрику» по фальсификации подписей. Также некоторые кандидаты использовали для подделки автографов личные данные умерших москвичей.