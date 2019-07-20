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18:12   20 Июля 2019
Россия

Оппозиция на митинге провоцировала полицейских грубыми оскорблениями

Оппозиция на митинге провоцировала полицейских грубыми оскорблениями

Митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошел в субботу, 20 июля, в Москве. Участники акции оскорбляли сотрудников полиции, пытаясь их спровоцировать, но устрашающей картинки для западных СМИ добиться им так и не удалось, пишет ФАН.

Сотрудник ФБК Константин Янкаускас обратился со сцены к сотрудникам Росгвардии, которые обеспечивали порядок на митинге. Он призвал их пропускать людей через рамки металлоискателей и встать вместе с теми, кто пришел на эту акцию.

Другие выступающие вели себя более эпатажно. Они выкрикивали унизительные лозунги. Активисты, находящиеся в первых рядах, подхватывали речевки и кричали их практически в лицо полицейским.

Агентство пишет, что подобное поведение можно объяснить лишь желанием спровоцировать беспорядки и массовые задержания. 

Ранее окружные избиркомы отказали в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам в Мосгордуму, в частности, Дмитрию Гудкову, Сергею Митрохину и Любови Соболь. Причина — большая доля недействительных подписей. 

Кроме того, выяснилось, что в поддержку Соболь подписи «оставили» мертвые москвичи. До этого полиция столицы обнаружила штаб, где массово подделывались подписные листы.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #митинг #росгвардия #мосгордума

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