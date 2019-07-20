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17:49   20 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Медведчук уверен, что Киев может договориться с Москвой

Медведчук уверен, что Киев может договориться с Москвой

Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что договориться с Россией Украина может и должна. Но при этом надо действовать не с позиции шантажа и ультиматума.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Напомним, отношения Москвы и Киева резко ухудшились из-за ситуации, сложившейся в Донбассе. Украина не один раз обвиняла Россию во вмешательстве в ее внутренние дела. В 2015 году Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».

При этом власти РФ все обвинения категорически отрицают. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #медведчук

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