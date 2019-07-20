Медведчук уверен, что Киев может договориться с Москвой

Руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что договориться с Россией Украина может и должна. Но при этом надо действовать не с позиции шантажа и ультиматума.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Я считаю, что договориться с Россией можно и нужно. Но только не с позиции шантажа или ультиматума. И не с протянутой рукой, когда украинские власти клянчат усиления санкций против России.#Украина #политика #Россия pic.twitter.com/R2VefLEkrt — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) July 20, 2019

Напомним, отношения Москвы и Киева резко ухудшились из-за ситуации, сложившейся в Донбассе. Украина не один раз обвиняла Россию во вмешательстве в ее внутренние дела. В 2015 году Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором».

При этом власти РФ все обвинения категорически отрицают. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.