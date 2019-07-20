Митинг навальнистов на Сахарова снова превратился в парад уродов

В центре Москвы на проспекте Сахарова на митинге команды Алексея Навального собрались весьма одиозные персонажи. Мероприятие так называемой оппозиции завершилось в субботу, собрав 0,09% всех жителей столицы (около 12 тысяч человек). Однако организаторы планировали собрать 20 тысяч.

Пользователи соцсетей высмеивают внешний вид и поведение некоторых собравшихся на согласованную акцию. Кроме того, на Сахарова были замечены люди с украинскими и грузинскими флагами, что не имеет никакого отношения к повестке мероприятия, однако не мешает участникам акции «засветиться» с символами других государств.

Примечательно, что фрики на сборищах так называемой несистемной оппозиции — явление уже традиционное, но от этого не менее забавное для остальной публики. В частности, политолог, ведущий «Вести FM» Армен Гаспарян назвал происходящее «психотропным ГУЛАГом», опубликовав на своей странице в Twitter соответствующую видеозапись, сделанную на субботней акции навальнистов.

На проспекте Сахарова уже до прихода голодающей Соболь оформился психотропный ГУЛАГ. Жить страшно pic.twitter.com/reqCIIlSRz — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) July 20, 2019

Пользователи соцсети согласились с политологом, заметив, что митинги Навального всегда собирают подобного рода персонажей.

Ранее ряд пособников Навального на законных основаниях не допустили до выборов в Мосгордуму, так как их подписных листах нашли большое количество фальсификаций. Это объясняет скандал вокруг юриста ФБК Любови Соболь. В минувшем месяце в Москве обнаружили фабрику по рисовке подписей в ее пользу. Кроме того, выяснилось, что некоторые кандидаты использовали данные покойных людей для фальсификации подписных листов.