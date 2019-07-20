Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

 Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

Вода ушла с затопленных территорий в Пермском крае

 Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров

Природный пожар в Оренбургской области распространился на 50 тысяч гектаров
Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

Зеленский проголосовал на выборах в Верховную раду

 Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины

Более 200 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Украины
Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

Депутат уверен, что суд в США выполнял политический заказ, разрешив цензуру на Facebook

 Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений

Лавров и Муаллем поздравили друг друга с 75-летием установления дипотношений
17:55   20 Июля 2019
Россия

Митинг навальнистов на Сахарова снова превратился в парад уродов

Митинг навальнистов на Сахарова снова превратился в парад уродов

В центре Москвы на проспекте Сахарова на митинге команды Алексея Навального собрались весьма одиозные персонажи. Мероприятие так называемой оппозиции завершилось в субботу, собрав 0,09% всех жителей столицы (около 12 тысяч человек). Однако организаторы планировали собрать 20 тысяч.

Пользователи соцсетей высмеивают внешний вид и поведение некоторых собравшихся на согласованную акцию. Кроме того, на Сахарова были замечены люди с украинскими и грузинскими флагами, что не имеет никакого отношения к повестке мероприятия, однако не мешает участникам акции «засветиться» с символами других государств.

Примечательно, что фрики на сборищах так называемой несистемной оппозиции — явление уже традиционное, но от этого не менее забавное для остальной публики. В частности, политолог, ведущий «Вести FM» Армен Гаспарян назвал происходящее «психотропным ГУЛАГом», опубликовав на своей странице в Twitter соответствующую видеозапись, сделанную на субботней акции навальнистов.

Пользователи соцсети согласились с политологом, заметив, что митинги Навального всегда собирают подобного рода персонажей.

л

л

Ранее ряд пособников Навального на законных основаниях не допустили до выборов в Мосгордуму, так как их подписных листах нашли большое количество фальсификаций. Это объясняет скандал вокруг юриста ФБК Любови Соболь. В минувшем месяце в Москве обнаружили фабрику по рисовке подписей в ее пользу. Кроме того, выяснилось, что некоторые кандидаты использовали данные покойных людей для фальсификации подписных листов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#москва #митинг #мосгордума #сахарова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...