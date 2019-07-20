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18:15   20 Июля 2019
Россия

Оппозиция была против еды на митинге, чтобы не провоцировать «голодающую» Соболь

Оппозиция была против еды на митинге, чтобы не провоцировать «голодающую» Соболь

Ряд оппозиционных СМИ обвинили людей, перекусывающих хот-догами и гамбургерами во время митинга на Сахарова, в издевательстве над голодающей Любовью Соболь. Якобы провокаторы специально попадались на глаза несостоявшемуся кандидату в Мосгорудуму. 

Любовь Соболь, которая утверждает, что голодает в знак протеста уже седьмой день, появилась сегодня на согласованной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. На сцену она вышла, опираясь на руку Ивана Жданова, которому также отказали в регистрации кандидатом из-за превышения брака в подписях. Видимо, это должно было продемонстрировать, как слаба Соболь. Впрочем, голодовка не помешала ей выйти на сцену на высоких шпильках и произнести речь бодрым голосом. 

В согласованном с мэрией Москвы митинге участвовало, по данным полиции, порядка 12 тысяч человек.  

Ранее соратникам Навального в числе ряда других кандидатов отноказали ва регистрации на выборах в Мосгордуму из-за большого числа поддельных полписей в подписных листах.

В минувшем месяце разразился скандал, когда правоохранители обнаружили в одной из московских квартир «фабрику» по рисовке подписей за юриста ФБК Любовь Соболь, а вскоре выяснилось, что некоторые кандидаты использовали личные данные покойных граждан для подделки подписей.

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Автор: Елена Ляхова
#москва #россия #мосгордума #сахарова #соболь

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