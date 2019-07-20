Оппозиция была против еды на митинге, чтобы не провоцировать «голодающую» Соболь

Ряд оппозиционных СМИ обвинили людей, перекусывающих хот-догами и гамбургерами во время митинга на Сахарова, в издевательстве над голодающей Любовью Соболь. Якобы провокаторы специально попадались на глаза несостоявшемуся кандидату в Мосгорудуму.

Среди толпы хомяков на Сахарова появились провокаторы, которые ходят и жуют бургеры и хотдоги перед голодающей Соболь — Во///дь™ (@subb_zzer0) July 20, 2019

Любовь Соболь, которая утверждает, что голодает в знак протеста уже седьмой день, появилась сегодня на согласованной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. На сцену она вышла, опираясь на руку Ивана Жданова, которому также отказали в регистрации кандидатом из-за превышения брака в подписях. Видимо, это должно было продемонстрировать, как слаба Соболь. Впрочем, голодовка не помешала ей выйти на сцену на высоких шпильках и произнести речь бодрым голосом.

В согласованном с мэрией Москвы митинге участвовало, по данным полиции, порядка 12 тысяч человек.

Ранее соратникам Навального в числе ряда других кандидатов отноказали ва регистрации на выборах в Мосгордуму из-за большого числа поддельных полписей в подписных листах.

В минувшем месяце разразился скандал, когда правоохранители обнаружили в одной из московских квартир «фабрику» по рисовке подписей за юриста ФБК Любовь Соболь, а вскоре выяснилось, что некоторые кандидаты использовали личные данные покойных граждан для подделки подписей.