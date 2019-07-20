Только 0,09% жителей Москвы пришли на митинг команды Навального

На согласованный митинг так называемой оппозиции в Москве на проспекте Сахарова в субботу пришли 0,09% жителей столицы — порядка 12 тысяч человек. Об этом сообщили в МВД в субботу.

На сегодняшний день в Москве проживают около 13 миллионов человек. «Популярность» мероприятия, устроенного командой блогера Алексея Навального, демонстрирует крайне низкий уровень поддержки так называемой оппозиционной тусовки. Примечательно, что на митинг собралось гораздо меньше людей, чем якобы подписалось за всех кандидатов из команды скандального активиста.

Со сцены то и дело звучали оскорбления в адрес полицейских и сотрудников Росгвардии. Лозунги так называемых оппозиционеров мало вяжутся с тем, что акция, как ранее ими было заявлено, призвана поддержать оппозиционных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые на законных основаниях не получили допуск на выборы из-за большого числа подделанных подписей.

Ранее на квартире в Москве сотрудники правоохранительных органов нашли квартиру, где массово подделывали подписи за навальновского кандидата Любовь Соболь. Также вскоре стало известно, что многие оппозиционеры прибегли к использованию документов умерших граждан, чтобы подделывать подписные листы.