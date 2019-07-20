Российские авиакомпании намерены увеличить количество чартерных рейсов

Российские авиакомпании планируют выполнить на 11 процентов больше чартерных рейсов в августе этого года, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в АТОР.

Эксперты считают, что в следующем месяце рост объемов чартеров продолжится. В последний летний месяц планируется выполнить примерно 4,2 чартерных рейсов.

С 15 июня по 14 июля было выполнено 4060 чартерных рейсов. При этом 127 из них вылетели с опозданием. Половина из них отправилась в пункт назначения с задержкой на два часа, 17 самолетов с задержкой на три часа, 13 — на четыре часа, 11 — на пять часов и 33 — на шесть часов и более.