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17:31   20 Июля 2019
Россия

Российские авиакомпании намерены увеличить количество чартерных рейсов

Российские авиакомпании намерены увеличить количество чартерных рейсов

Российские авиакомпании планируют выполнить на 11 процентов больше чартерных рейсов в августе этого года, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в АТОР.

Эксперты считают, что в следующем месяце рост объемов чартеров продолжится. В последний летний месяц планируется выполнить примерно 4,2 чартерных рейсов.

С 15 июня по 14 июля было выполнено 4060 чартерных рейсов. При этом 127 из них вылетели с опозданием. Половина из них отправилась в пункт назначения с задержкой на два часа, 17 самолетов с задержкой на три часа, 13 — на четыре часа, 11 — на пять часов и 33 — на шесть часов и более.

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Автор: Виктория Разумовская
#туризм #атор #общество #чартерные рейсы

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