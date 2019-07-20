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17:57   20 Июля 2019
Россия

Не разделяющим точку зрения оппозиции СМИ не дали освещать митинг в Москве

Не разделяющим точку зрения оппозиции СМИ не дали освещать митинг в Москве

Устроившие согласованный митинг в Москве оппозиционеры отказались пускать на мероприятие крупнейшие российские СМИ, чьи сотрудники хотели осветить акцию. Об этом сообщает в субботу, 20 июля, корреспондент ФАН.

По словам очевидцев, вести репортаж с мероприятия на проспекте Сахарова разрешили лишь «рукопожатным» СМИ. В частности, здесь заметили корреспондентов телеканала «Дождь», «Общественного телевидения России» и «Настоящего времени».

При этом, в соцсетях пишут, что организаторы митинга отказали в регистрации «Первому каналу», ВГТРК, «Москве 24» и RT.

Один из основателей проекта «База» Никита Могутин рассказал о ситуации в своем Telegram-канале. По словам руководителя медиапроекта, «трусливый и жидкий Леонид Волков», а также «сектант Алексей Навальный» по причине своего лицемерного поведения успеха иметь не будут.

«Ваши потуги и усилия, даже самые хорошие, будут вечно разбиваться об один упрямый, каменный факт. Вы, долбаные лицемеры, ничем не отличаетесь от тех, с кем боретесь», — считает Могутин.

По его словам сторонники скандально известного видеоблогера являются участниками «Секты имени Алексея Анатольича». 

Ранее в субботу корреспондента СМИ не пустили на акцию в центре Москвы, когда он представился у проходных рамок. Контролеры отказались пустить журналиста, цинично объяснив это тем, что «База – помойка».

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Автор: Ульяна Гербер
#москва #митинг #сми #мосгордума

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