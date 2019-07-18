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10:54   18 Июля 2019
Весь мир

Генсек ООН впервые посетит Белоруссию 3-4 сентября

Генсек ООН впервые посетит Белоруссию 3-4 сентября

Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет с официальным визитом Белоруссию 3-4 сентября. Там он примет участие в международной конференции по борьбе с терроризмом.

Об этом сообщил МИД республики 18 июля по итогам встречи постпреда Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова с генсеком.

В министерстве отметили, что во время беседы стороны обсудили подготовку организуемой совместно Минском и ООН международной конференции «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий».

Кроме того, Рыбаков и Гутерриш обсудили повестку дня, перспективы сотрудничества Белоруссии и ООН.

«Генеральный секретарь дал высокую оценку усилиям Беларуси в области укрепления международной и региональной безопасности», — добавили в МИД.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #оон #белоруссия #гутерриш

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