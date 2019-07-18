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10:52   18 Июля 2019
Россия

«Ъ» узнал сумму штрафа за бесплатную езду по платным дорогам

«Ъ» узнал сумму штрафа за бесплатную езду по платным дорогам

Штраф для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам, может составить от 2,5 тысяч до 10 тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на направленный в правительство законопроект Минтранса РФ.

Штрафы угрожают водителям, которые проехали пункты оплаты на обычных платных дорогах, сломав шлагбаум. Также штраф заплатят автомобилисты, не оплатившие проезд по трассе, оборудованной системой безбарьерного проезда free-flow.

При первой неуплате он составит 2,5 тысячи рублей, при повторной попытке проехать бесплатно в течение года нарушитель заплатит 10 тысяч рублей. Нарушения будут отслеживать с помощью камер, установленных в пунктах взимания платы.

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Автор: Арсений Аскольский
#штраф #минтранс #проезд #платная трасса

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