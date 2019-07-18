Оборудование на КАЭС готово к работе после аварии

Три энергоблока Калининской атомной электростанции, которые рано утром отключились от сети из-за аварии, готовы к работе, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя АЭС 18 июля.

«Нам некуда выдавать электроэнергию, то есть — линии электропередачи отключены», — добавил собеседник.

Он отметил, что установка под четвертым номером может заработать уже сегодня, а даты включения первого и второго блоков станут известны после выяснения обстоятельств инцидента.

Вместе с тем, пресс-секретарь «Росэнергоатома» Андрей Тимонов рассказал, что подобные ситуации предусмотрены проектом станции. В этом помогает трансформатор.

«Сегодня утром в одном из выключателей произошло короткое замыкание», — напомнил он.

Из-за этого отключился трансформатор, что повлекло выключение ЛЭП.

«Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети», — пояснил Тимонов.

КАЭС располагается в Удомельском городском округе на севере Тверской области. Она работает с 1984 года. Всего станция имеет четыре энергоблока мощностью тысяча мегаватт каждый.