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10:27   18 Июля 2019
Россия

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал в Москве

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать Ярославский вокзал в центре столицы. По некоторым данным, он был пьян. 

Мужчина пришел в дежурную часть и сообщил о важной встрече, правоохранители попросили его удалиться. Тогда странный пассажир начал нервничать и заявил, что у него эпилепсия и он собирается взорвать вокзал.

Злоумышленника удалось задержать. Его доставили на допрос. Угроза взрыва не подтвердилась. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #чп #ярославский вокзал

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