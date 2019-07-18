Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать Ярославский вокзал в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взорвать Ярославский вокзал в центре столицы. По некоторым данным, он был пьян.

Мужчина пришел в дежурную часть и сообщил о важной встрече, правоохранители попросили его удалиться. Тогда странный пассажир начал нервничать и заявил, что у него эпилепсия и он собирается взорвать вокзал.

Злоумышленника удалось задержать. Его доставили на допрос. Угроза взрыва не подтвердилась.