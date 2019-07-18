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10:24   18 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский решил упростить предоставление гражданства Украины

Зеленский решил упростить предоставление гражданства Украины

Украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления гражданства Украины. Об этом сообщил офис главы государства в Facebook.

Получить паспорт страны смогут этнические украинцы из «дружественных стран», которые хотят «развивать историческую родину», следует из заявления. Кроме того, на гражданство могут рассчитывать те, кто сталкивается с нарушением прав и свобод в родных странах.

По украинскому законодательству второе гражданство сейчас запрещено.

Решение президента РФ Владимира Путина распространить упрощенный режим получения российского паспорта украинцам с Донбасса станет «дополнительным препятствием для деэскалации конфликта в регионе», говорится в сообщении.  

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #гражданство #зеленский

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