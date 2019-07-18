Зеленский решил упростить предоставление гражданства Украины

Украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления гражданства Украины. Об этом сообщил офис главы государства в Facebook.

Получить паспорт страны смогут этнические украинцы из «дружественных стран», которые хотят «развивать историческую родину», следует из заявления. Кроме того, на гражданство могут рассчитывать те, кто сталкивается с нарушением прав и свобод в родных странах.

По украинскому законодательству второе гражданство сейчас запрещено.

Решение президента РФ Владимира Путина распространить упрощенный режим получения российского паспорта украинцам с Донбасса станет «дополнительным препятствием для деэскалации конфликта в регионе», говорится в сообщении.