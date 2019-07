Порядка десяти тысяч пользователей Microsoft подверглись кибератакам за последний год

Американская компания Microsoft за последний год уведомила о кибератаках или их угрозах около десяти тысяч клиентов. Такое заявление опубликовали на сайте корпорации 18 июля.

Отмечается, что порядка 84 процентов нападений были организованы в отношении организаций. Остальными жертвами стали личные электронные почтовые ящики пользователей.

Корпорация утверждает, что иранские Holmium и Mercury, российские Yttrium и Strontium и Thallium из Корейской Народно-Демократической Республики якобы стоят за кибератаками.

Накануне стало известно, что основатель Microsoft Билл Гейтс покинул вторую строчку рейтинга индекса миллионеров Bloomberg Billionaires Index, которую он занимал семь лет. Теперь на его месте находится президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, состояние которого увеличилось до почти 108 миллиардов долларов. Это больше, чем у основателя Microsoft на 200 миллионов в американской валюте.

Bill Gates is no longer the world’s second-richest person https://t.co/oxpFkGV5gf pic.twitter.com/NcfmJkOK2S