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 Порядка десяти тысяч пользователей Microsoft подверглись кибератакам за последний год

Порядка десяти тысяч пользователей Microsoft подверглись кибератакам за последний год
10:14   18 Июля 2019
Весь мир

Порядка десяти тысяч пользователей Microsoft подверглись кибератакам за последний год

Порядка десяти тысяч пользователей Microsoft подверглись кибератакам за последний год

Американская компания Microsoft за последний год уведомила о кибератаках или их угрозах около десяти тысяч клиентов. Такое заявление опубликовали на сайте корпорации 18 июля.

Отмечается, что порядка 84 процентов нападений были организованы в отношении организаций. Остальными жертвами стали личные электронные почтовые ящики пользователей.

«Субъекты из трех стран — Ирана, Северной Кореи и России — производили большую часть активности государств», — добавили в пресс-службе.

Корпорация утверждает, что иранские Holmium и Mercury, российские Yttrium и Strontium и Thallium из Корейской Народно-Демократической Республики якобы стоят за кибератаками.

Порядка десяти тысяч пользователей Microsoft подверглись кибератакам за последний год

Накануне стало известно, что основатель Microsoft Билл Гейтс покинул вторую строчку рейтинга индекса миллионеров Bloomberg Billionaires Index, которую он занимал семь лет. Теперь на его месте находится президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, состояние которого увеличилось до почти 108 миллиардов долларов. Это больше, чем у основателя Microsoft на 200 миллионов в американской валюте.

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Автор: Анна Манц
#кибератака #microsoft

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