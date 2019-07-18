Шесть миллионов человек оказались в зоне стихийного бедствия в Индии

Почти шесть миллионов человек попали в зону затопления в северо-восточной штате Индии Ассам. Этот район уже более недели находится под натиском муссонов.

Более 151 тысячи человек были эвакуированы и размещены в лагерях временного проживания. Паводок коснулся 30 из 33 округов штата. Более 4,5 тысячи деревень затоплено. Из берегов вышли 11 рек, включая крупнейшую в стране – Брахмапутра.

Из-за наводнения погибли 30 человек. Эвакуацией местных жителей занимаются 15 групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также военнослужащие.

В зоне затопления также оказался национальный парк Казиранга, где живут находящиеся под угрозой исчезновения однорогие носороги и другие редкие животные.