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10:04   18 Июля 2019
Весь мир

Шесть миллионов человек оказались в зоне стихийного бедствия в Индии

Шесть миллионов человек оказались в зоне стихийного бедствия в Индии

Почти шесть миллионов человек попали в зону затопления в северо-восточной штате Индии Ассам. Этот район уже более недели находится под натиском муссонов.

Более 151 тысячи человек были эвакуированы и размещены в лагерях временного проживания. Паводок коснулся 30 из 33 округов штата. Более 4,5 тысячи деревень затоплено. Из берегов вышли 11 рек, включая крупнейшую в стране – Брахмапутра.

Из-за наводнения погибли 30 человек. Эвакуацией местных жителей занимаются 15 групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также военнослужащие.

В зоне затопления также оказался национальный парк Казиранга, где живут находящиеся под угрозой исчезновения однорогие носороги и другие редкие животные.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #индия #стихия #потоп

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