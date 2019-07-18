Сбой в работе КАЭС произошел из-за отключения ЛЭП

Три энергоблока Калининской атомной электростанции, которая находится в Тверской области, отключились из-за сбоя двух высоковольтных линий передач, рассказали в пресс-службе АЭС 18 июля.

Отмечается, что инцидент произошел в 5.05 четверга.

«Из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач «Белозерская» (750 кВ), «Опытная» (750 кВ). Как следствие — отключены от сети энергоблоки номер один, два и четыре», уточнили в публикации.

Первый и второй блоки находятся в разгруженном состоянии, тогда как установка под четвертым номером «остается на тепловой мощности» и готова к нагрузке. Вместе с тем, третий энергоблок работает.

Пресс-служба отметила, что радиационный фон находится на нормальном уровне.

Сотрудник диспетчера Единой энергосистемы «Системный оператор» отметил, что потребители не почувствуют последствий отключения энергоблоков.

КАЭС располагается в Удомельском городском округе на севере Тверской области. Она работает с 1984 года. Всего станция имеет четыре энергоблока мощностью тысяча мегаватт каждый.