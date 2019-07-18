Шесть человек стали жертвами ДТП с грузовиком в Приморье

Иномарка и грузовик столкнулись в Шкотовском районе Приморского края. В результате аварии погибли шесть человек, сообщили в УМВД России по региону.

По предварительным данным, водитель Toyota Wish ехал со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м километре трассы Артем — Находка — Порт Восточный он столкнулся с грузовиком HOWO.

Жертвами ДТП стали шесть человек. Еще один ребенок пострадал. Его госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи. Предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.