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9:33   18 Июля 2019
Россия

Шесть человек стали жертвами ДТП с грузовиком в Приморье

Шесть человек стали жертвами ДТП с грузовиком в Приморье

Иномарка и грузовик столкнулись в Шкотовском районе Приморского края. В результате аварии погибли шесть человек, сообщили в УМВД России по региону.

По предварительным данным, водитель Toyota Wish ехал со стороны Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м километре трассы Артем — Находка — Порт Восточный он столкнулся с грузовиком HOWO.

Жертвами ДТП стали шесть человек. Еще один ребенок пострадал. Его госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи. Предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.  

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Автор: Виктория Разумовская
#дтп #приморье #общество

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