Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шесть человек стали жертвами ДТП с грузовиком в Приморье

Шесть человек стали жертвами ДТП с грузовиком в Приморье

 «Союз» установили на стартовой площадке Байконура

«Союз» установили на стартовой площадке Байконура
Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

 Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ
Десять человек стали жертвами пожара в студии аниме в Японии

Десять человек стали жертвами пожара в студии аниме в Японии

 Вашингтон и Сеул готовятся к военным учениям, несмотря на протесты КНДР

Вашингтон и Сеул готовятся к военным учениям, несмотря на протесты КНДР
Шесть человек стали жертвами ДТП с грузовиком в Приморье

Шесть человек стали жертвами ДТП с грузовиком в Приморье

 «Союз» установили на стартовой площадке Байконура

«Союз» установили на стартовой площадке Байконура
Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

 Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ
Десять человек стали жертвами пожара в студии аниме в Японии

Десять человек стали жертвами пожара в студии аниме в Японии

 Вашингтон и Сеул готовятся к военным учениям, несмотря на протесты КНДР

Вашингтон и Сеул готовятся к военным учениям, несмотря на протесты КНДР
9:23   18 Июля 2019
Россия

«Союз» установили на стартовой площадке Байконура

«Союз» установили на стартовой площадке Байконура

Ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-13» установили на стартовом столе космодрома Байконур, сообщает РИА Новости 18 июля.

Напомним, что старт аппарата назначен на 19.28 по московскому времени 20 июля. Он отправится на Международную космическую станцию. Стоит отметить, что полет будет проходить в 50-летие первого прилунения. Тогда модуль корабля «Аполлон» с экипажем впервые приземлился на поверхность спутника Земли.

Члены основного экипажа — россиянин Александр Скворцов, европеец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган — готовятся к операции. Предполетные экзамены стартовали 26 июня в Центре подготовки космонавтов. Первые два проведут на МКС 201 день, а гражданин США — 256 дней.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщала, что головной блок корабля собрали с ракетой-носителем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#космос #байконур #союз #мкс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...