«Союз» установили на стартовой площадке Байконура

Ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-13» установили на стартовом столе космодрома Байконур, сообщает РИА Новости 18 июля.

Напомним, что старт аппарата назначен на 19.28 по московскому времени 20 июля. Он отправится на Международную космическую станцию. Стоит отметить, что полет будет проходить в 50-летие первого прилунения. Тогда модуль корабля «Аполлон» с экипажем впервые приземлился на поверхность спутника Земли.

Члены основного экипажа — россиянин Александр Скворцов, европеец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган — готовятся к операции. Предполетные экзамены стартовали 26 июня в Центре подготовки космонавтов. Первые два проведут на МКС 201 день, а гражданин США — 256 дней.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщала, что головной блок корабля собрали с ракетой-носителем.