Десять человек стали жертвами пожара в студии аниме в Японии

По предварительным данным, десять человек погибли во время пожара в студии аниме в японском городе Киото. Спасатели обнаружили их тела на втором этаже трехэтажного здания, где произошло возгорание. Об этом пишет агентство Киодо.

BREAKING: Arson Attack at Kyoto Animation Studio Causes Multiple Fatalities, Dozens Injured https://t.co/ew7bInFJha pic.twitter.com/0ADZKXLzCZ — Crunchyroll (@Crunchyroll) July 18, 2019

Ранее сообщалось, что пострадало 40 человек, из них десять госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

По словам очевидцев, перед пожаром прогремел взрыв.

Полиция называет вероятной причиной пожара поджог. У правоохранителей есть информация, что мужчина средних лет разлил в здании воспламеняющуюся жидкость, скорее всего, бензин. Этот человек доставлен в больницу вместе с другими пострадавшими.