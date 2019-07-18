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 Вашингтон и Сеул готовятся к военным учениям, несмотря на протесты КНДР

Вашингтон и Сеул готовятся к военным учениям, несмотря на протесты КНДР
8:36   18 Июля 2019
Весь мир

Вашингтон и Сеул готовятся к военным учениям, несмотря на протесты КНДР

Вашингтон и Сеул готовятся к военным учениям, несмотря на протесты КНДР

США и Южная Корея проведут запланированные военные маневры «19–2 Тонмэн», несмотря на угрозы Северной Кореи и заявления о том, что этот шаг может подорвать американо-северокорейские переговоры о ядерной проблеме.

Об этом 18 июля заявила представитель Минобороны Республики Корея Цой Хен Су. При этом официальных сообщений на сайте министерства пока нет.

Учения запланированы на август. Их проведут вместо прежних маневров «Ыльчи — Фридом гардиан», которые Пхеньян воспринимал как подготовку к войне против себя. Новые учения все так же беспокоят северокорейцев. Первые учения с новым названием были проведены в марте вместо учений Key Resolve и Foal Eagle.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #кндр #учения #южная корея

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