Сенатор из США назвал российское приложение FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC) с письмом, в котором высказал опасения, что российское фотоприложение FaceApp может нести угрозу нацбезопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

«Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — отметил Шумер.

По его мысли, любые фотографии, взятые из приложения, потом могут быть использованы без согласия пользователя. В связи с этим FaceApp «может представлять угрозу нацбезопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан».

BIG: Share if you used #FaceApp: The @FBI & @FTC must look into the national security & privacy risks now Because millions of Americans have used it It’s owned by a Russia-based company And users are required to provide full, irrevocable access to their personal photos & data pic.twitter.com/cejLLwBQcr — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 18, 2019

Шумер призвал ФБР узнать, «каким образом персональная информация, загруженная миллионами американцев в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или имеющих с ними связи организаций».

Приложение FaceApp создала российская компания Wireless Lab. Его нейронная технология позволяет редактировать фотографии, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки.