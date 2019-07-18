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7:53   18 Июля 2019
Россия

СКР проводи проверку после смерти проходчика на шахте в Кузбассе

СКР проводи проверку после смерти проходчика на шахте в Кузбассе

Следователи проводят проверку по факту гибели шахтера-проходчика на шахте «Анжерская-Южная» в Кузбассе, сообщает региональный главк СКР.

Ранее кемеровский главк МЧС сообщил, что на шахте «Анжерская-Южная» в вентиляционном штреке обрушилась горная порода. В момент ЧП на месте находились 66 человек, один из них погиб. Работа на шахте была приостановлена до выяснения причин отслоения породы.

Следователи уточняют, что тело 47-летнего горнорабочего с различными травмами было обнаружено в 23:17 среды (19:17 мск). По факту инцидента проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, находившийся на горной выработке проходчик выполнял работы в вентиляционном штреке. В момент установки крепежа произошло отслоение, в результате чего порода придавила мужчину. Коллеги вытащили потерпевшего из-под завала и подняли на поверхность. Врачи «скорой» констатировали его смерть.

Назначена судмедэкспертиза. Следователи изучат должностные инструкции и проверят, соблюдались ли они горнорабочим.

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Автор: Олег Королев
#кузбасс #шахтер

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