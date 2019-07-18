Украина намерена добиться переговоров с Путиным, заявил помощник Зеленского

Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник президента Украины Сергей Шефир.

Помощник Зеленского заявил, что Киев демонстрирует свое стремление к диалогу: украинская сторона развела войска в Станице Луганской и намеревается построить мост, возобновила минский процесс.

По его словам, всеми своими действиями Украина демонстрирует готовность к переговорам. Шефир отметил, об этом также заявляет Зеленский во время выступлений.

Помощник украинского президента отметил, что не так просто от России получить ответ. Однако, по его словам, для диалога осталось несколько шагов.

Шефир выразил мнение, что РФ также за переговоры, поскольку ее граждане устали от конфликта в Донбассе.

На прошлой неделе Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны.