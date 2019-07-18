Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СКР проводи проверку после смерти проходчика на шахте в Кузбассе

СКР проводи проверку после смерти проходчика на шахте в Кузбассе

 Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»

Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»
Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

 Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ
Украина намерена добиться переговоров с Путиным, заявил помощник Зеленского

Украина намерена добиться переговоров с Путиным, заявил помощник Зеленского

 Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения Москвы в ПАСЕ

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения Москвы в ПАСЕ
СКР проводи проверку после смерти проходчика на шахте в Кузбассе

СКР проводи проверку после смерти проходчика на шахте в Кузбассе

 Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»

Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»
Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

 Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ
Украина намерена добиться переговоров с Путиным, заявил помощник Зеленского

Украина намерена добиться переговоров с Путиным, заявил помощник Зеленского

 Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения Москвы в ПАСЕ

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения Москвы в ПАСЕ
7:33   18 Июля 2019
Весь мир

Украина намерена добиться переговоров с Путиным, заявил помощник Зеленского

Украина намерена добиться переговоров с Путиным, заявил помощник Зеленского

Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил помощник президента Украины Сергей Шефир.

Помощник Зеленского заявил, что Киев демонстрирует свое стремление к диалогу: украинская сторона развела войска в Станице Луганской и намеревается построить мост, возобновила минский процесс.

По его словам, всеми своими действиями Украина демонстрирует готовность к переговорам. Шефир отметил, об этом также заявляет Зеленский во время выступлений.

Помощник украинского президента отметил, что не так просто от России получить ответ. Однако, по его словам, для диалога осталось несколько шагов.

Шефир выразил мнение, что РФ также за переговоры, поскольку ее граждане устали от конфликта в Донбассе.

На прошлой неделе Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин #минские договоренности #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...