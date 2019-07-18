Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СКР проводи проверку после смерти проходчика на шахте в Кузбассе

СКР проводи проверку после смерти проходчика на шахте в Кузбассе

 Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»

Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»
Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

 Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ
Украина намерена добиться переговоров с Путиным, заявил помощник Зеленского

Украина намерена добиться переговоров с Путиным, заявил помощник Зеленского

 Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения Москвы в ПАСЕ

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения Москвы в ПАСЕ
СКР проводи проверку после смерти проходчика на шахте в Кузбассе

СКР проводи проверку после смерти проходчика на шахте в Кузбассе

 Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»

Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»
Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

 Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ
Украина намерена добиться переговоров с Путиным, заявил помощник Зеленского

Украина намерена добиться переговоров с Путиным, заявил помощник Зеленского

 Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения Москвы в ПАСЕ

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения Москвы в ПАСЕ
7:06   18 Июля 2019
Весь мир

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения Москвы в ПАСЕ

Премьер Саксонии призвал снять санкции с России после возвращения Москвы в ПАСЕ

Следующим шагом после возвращения РФ в ПАСЕ должно стать снятие санкций со страны. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в интервью агентству dpa.

По мнению премьера, разрешение конфликта на Украине является важным, однако действующие против Москвы санкции не способствуют прогрессу в данной ситуации.

Кретшмер в очередной раз призвал отменить антироссийские санкции. По его словам, без отмены ограничений Европе не обойтись.

Премьер Саксонии заявил, что правильным было возвращение права голоса России в ПАСЕ, а также форсирование Германией строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, следующим этапом станет снятие санкций.

Кретшмер выступал с аналогичным призывом в начале июня. Он отметил, что санкции стали большой проблемой для востока ФРГ и Саксонии в частности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#антироссийские санкции #пасе #саксония

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...