Россия привержена выполнению международных соглашений по климату, заявили в МИД РФ

Россия привержена выполнению соглашений в рамках международных договоренностей по климату, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Выступая на ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН, замглавы МИД РФ дал комментарий по поводу климатической проблематики. По его словам, страна привержена выполнению договоренностей в рамках международных соглашений, в том числе Парижского соглашения по климату.

При этом Панкин заявил, что борьба с изменением климата требует продуманных, скоординированных и реалистичных действий, в том числе задействуя новые технологии и методы.

Дипломат отметил, что по мнению Москвы, хорошей перспективой станет создание и внедрение природоподобных технологий.

Парижское соглашение по климату - первое международное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года.