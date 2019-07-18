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СКР проводи проверку после смерти проходчика на шахте в Кузбассе

 Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»

Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»
Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

 Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ
Украина намерена добиться переговоров с Путиным, заявил помощник Зеленского

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6:34   18 Июля 2019
Весь мир

Россия привержена выполнению международных соглашений по климату, заявили в МИД РФ

Россия привержена выполнению международных соглашений по климату, заявили в МИД РФ

Россия привержена выполнению соглашений в рамках международных договоренностей по климату, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Выступая на ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН, замглавы МИД РФ дал комментарий по поводу климатической проблематики. По его словам, страна привержена выполнению договоренностей в рамках международных соглашений, в том числе Парижского соглашения по климату.

При этом Панкин заявил, что борьба с изменением климата требует продуманных, скоординированных и реалистичных действий, в том числе задействуя новые технологии и методы.

Дипломат отметил, что по мнению Москвы, хорошей перспективой станет создание и внедрение природоподобных технологий.

Парижское соглашение по климату - первое международное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года.

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Автор: Олег Королев
#мид рф #соглашение по климату

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