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Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»

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6:10   18 Июля 2019
Россия

Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»

Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»

Министерство обороны РФ опубликовало кадры пусков крылатых ракет «Москит» кораблями ТОФ в Японском море.

В учениях Тихоокеанского флота были задействованы эсминец «Быстрый» и ракетный катер Р-24. Ракеты поразили в необходимое время мишень, расположенную в шестидесяти километров.

П-270 «Москит» - сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета с реактивной тягой.Она предназначается для поражения надводных кораблей водоизмещением до двадцати тысяч тонн в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

Ракеты способны пролетать от десяти до 120 километров на малой высоте и 250 при высотном профиле полета.

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Автор: Олег Королев
#тоф #новейшее вооружение

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