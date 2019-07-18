Минобороны РФ опубликовало видео пусков крылатых ракет «Москит»

Министерство обороны РФ опубликовало кадры пусков крылатых ракет «Москит» кораблями ТОФ в Японском море.

В учениях Тихоокеанского флота были задействованы эсминец «Быстрый» и ракетный катер Р-24. Ракеты поразили в необходимое время мишень, расположенную в шестидесяти километров.

П-270 «Москит» - сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета с реактивной тягой.Она предназначается для поражения надводных кораблей водоизмещением до двадцати тысяч тонн в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

Ракеты способны пролетать от десяти до 120 километров на малой высоте и 250 при высотном профиле полета.