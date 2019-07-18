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5:41   18 Июля 2019
Весь мир

Генсек НАТО пригрозил «скоординированным ответом» на решение РФ по ДРСМД

Генсек НАТО пригрозил «скоординированным ответом» на решение РФ по ДРСМД

НАТО даст совместный ответ, если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Во время Аспенского форума по безопасности он заявил, что союзники по НАТО решили, что в случае, если Москва не вернется к соблюдению ДРСМД до второго августа, то альянс ответит на это.

Столтенберг заявил, что у НАТО есть ряд вариантов для ответа. В частности, это касается усиления ПРО и обычных вооруженных сил.

Ранее генеральный секретарь НАТО возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию, призвав Москву воспользоваться «последним шансом». Аналогичное заявление сделал Евросоюз. МИД РФ в ответ на обращение Брюсселя завил, что ЕС действует под давлением Вашингтона и его призывы обращены не по адресу.

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Автор: Олег Королев
#нато #дрсмд

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