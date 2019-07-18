Генсек НАТО пригрозил «скоординированным ответом» на решение РФ по ДРСМД

НАТО даст совместный ответ, если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Во время Аспенского форума по безопасности он заявил, что союзники по НАТО решили, что в случае, если Москва не вернется к соблюдению ДРСМД до второго августа, то альянс ответит на это.

Столтенберг заявил, что у НАТО есть ряд вариантов для ответа. В частности, это касается усиления ПРО и обычных вооруженных сил.

Ранее генеральный секретарь НАТО возложил ответственность за сохранение ДРСМД на Россию, призвав Москву воспользоваться «последним шансом». Аналогичное заявление сделал Евросоюз. МИД РФ в ответ на обращение Брюсселя завил, что ЕС действует под давлением Вашингтона и его призывы обращены не по адресу.