Режим ЧС введен в Благовещенске из-за паводка

Режим ЧС введен в Благовещенске после сильных ливней, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя мэрии.

Прошедшие в городе во вторник и среду ливни привели к подтоплениям соцучреждений, улиц и дворов. По данным областного Гидрометцентра, за два дня в Благовещенске выпало 60 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Синоптики прогнозируют осадки еще неделю.

Без света остались несколько районов Благовещенска. В среду днем без света оставался один район. По последнем данным мэрии, электроснабжение было полностью восстановлено накануне.

Решением комиссии в Благовещенске был введен режим ЧС муниципального характера. На данный момент ведутся работы, а также обследуется пострадавшие объекты. Вода уже откачана в ряде детских садов, в учреждениях проводится дезинфекция.