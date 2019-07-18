РЭО обозначил для менеджеров целевые показатели эффективности

Компания-координатор реформы обращения с отходами «Российский экологический оператор» установила для своих менеджеров ключевые показатели эффективности (KPI), сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу РЭО.

Оператор включает в себя несколько крупных блоков, которые находятся под руководством заместителей гендиректора и исполнительных директоров. Ими являются блоки, занимающиеся законотворчеством, инвестициями, работой фондов, фондового рынка и т.д. Наиболее ответственный блок РЭО отвечает на выполнение показателей нацпроекта «Экология».

Целью проекта является создание нужной инфраструктуры по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТКО). Представитель пресс-службы сообщил, что замгендиректора данного направления должен будет выбрать и запусть по меньшей мере 20 проектов до конца текущего года.

РЭО должны в отобрать по меньшей мере 100 эффективных региональных проектов, касающихся обращением с отходами. На текущий момент было рассмотрено 262 заявки из 58 субъектов РФ - из них выбрано 43 проекта.

Также в РЭО появились должности директоров по технологиям и по работе с регионами, а также исполнительный директор и замглавы по информационной политике. Каждый из них будет реализовывать разные цели - так, директор по технологиям должен будет создать каталог, включающий лучшие технологии в сфере обращения с мусором

Оператор намерен сформировать в России новую культуру отношения к мусору.

Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» была сформирована в соответствии с весенним указом президента РФ Владимира Путина.