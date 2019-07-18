Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита газа из РФ.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, если лишится транзита газа. По его словам, для нормальной работы системы через нее должны проходить 45 миллиардов кубометров голубого топлива.

На своей странице в Twitter Пушков заявил, что исходя из этого, ставка украинского «Нафтогаза» на «газовую войну», а также на победу в ней, является авантюрой. Он отметил, что Украине нужна не газовая война, а газовый мир с РФ.

С ноября 2015-го Киев отказался от закупок у «Газпрома», заменив их дорогим газом из Европы. Действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года.