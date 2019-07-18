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Лавров назвал «необходимым шагом» возвращение России в ПАСЕ

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3:29   18 Июля 2019
Весь мир

Лавров назвал «необходимым шагом» возвращение России в ПАСЕ

Лавров назвал «необходимым шагом» возвращение России в ПАСЕ

Решение вернуть российской делегации в ПАСЕ права является необходимым шагом на путы выправления «нездоровой ситуации» в организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В письменном интервью газете Rheinische Post он напомнил, что российских депутатов лишили прав в ПАСЕ незаконно, руководствуясь их политической позицией по воссоединению Крыма с Россией. По словам Лаврова, данное решение ассамблея спровоцировала глубокий кризис в Совете Европы.

Глава МИД РФ подчеркнул, что возвращение российских депутатов в Страсбург является не сигналом, а необходимым шагом на пути выправления нездоровой ситуации, когда агрессивное русофобское меньшинство препятствовало нормальному взаимодействию национальных делегаций в ПАСЕ.

Ранее Лавров заявлял, что решение ПАСЕ восстановить полномочия российской делегации говорит о том, что провокации русофобского меньшинства уже набили оскомину здравомыслящим членам организации.

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Автор: Олег Королев
#пасе #лавров

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