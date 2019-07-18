Москва готова к взаимодействию с Киевом на основе прагматизма и уважения интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью немецкой газете «Райнише пост» он выразил надежду, что в Киеве возобладает реалистичный подход. По его словам, со своей стороны РФ выражает готовность взаимодействовать с Украиной на основе парамагнетизма и уважения интересов народов обеих стран.

Также Лавров заявил, что Европа не должна потворствовать ощущению вседозволенности у Киева, игнорировать многочисленные нарушения прав человека, а также нежелание властей Украины соблюдать минские соглашения.

Глава МИД РФ призвал не пытаться перекладывать «с больной головы на здоровую» ответственность за реализацию минских соглашений. По его словм, Россия, в отличие от Украины, является стороной минских соглашений. Лавров отметил, что Киев должен прекратить экономическую блокаду ЛНР и ДНР, объявить амнистию участникам боевых действий, а также закрепить особый статус Донбасса.