Отношения России и Германии имеют положительную динамику, заявил глава МИД РФ

Россия заинтересована в развитии разностороннего сотрудничества с Германией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр в интервью немецкой газете «Райнише пост» заявил, что антироссийская политика ограничительных мер вредит самым европейцам. По его словам, бюджет стран Евросоюза недополучает миллиарды долларов, утрачиваются и не создаются рабочие места.

Лавров отметил, что осознание бесперспективности политического и экономического давления на Россию уже дает эффект. По его словам, по этой причине сейчас в российско-германских отношениях наблюдается положительная динамика.

Глава МИД РФ отметил, что прежде всего эта динамика касается торгово-экономический, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также в области сотрудничества по линии гражданских обществ. Министр заявил, что важную роль играют и разветвленные контакты на межрегиональном и межмуниципальном уровнях.

Также Лавров заявил, что в Германии понимают, что выгода от продолжения работы над улучшением отношений с Россией взаимна, а успех этого процесса зависит от усилий обеих сторон.