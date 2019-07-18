Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Яшин в разгар «митинга» на Трубной ушел выпивать с друзьями

Яшин в разгар «митинга» на Трубной ушел выпивать с друзьями

 Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

Руководители РЭО раскроют свои зарплаты
Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

 Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ
Лавров назвал «необходимым шагом» возвращение России в ПАСЕ

Лавров назвал «необходимым шагом» возвращение России в ПАСЕ

 РФ готова взаимодействовать с Украиной на базе прагматизма, уверен Лавров

РФ готова взаимодействовать с Украиной на базе прагматизма, уверен Лавров
Яшин в разгар «митинга» на Трубной ушел выпивать с друзьями

Яшин в разгар «митинга» на Трубной ушел выпивать с друзьями

 Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

Руководители РЭО раскроют свои зарплаты
Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

 Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ
Лавров назвал «необходимым шагом» возвращение России в ПАСЕ

Лавров назвал «необходимым шагом» возвращение России в ПАСЕ

 РФ готова взаимодействовать с Украиной на базе прагматизма, уверен Лавров

РФ готова взаимодействовать с Украиной на базе прагматизма, уверен Лавров
2:50   18 Июля 2019
Весь мир

Отношения России и Германии имеют положительную динамику, заявил глава МИД РФ

Отношения России и Германии имеют положительную динамику, заявил глава МИД РФ

Россия заинтересована в развитии разностороннего сотрудничества с Германией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр в интервью немецкой газете «Райнише пост» заявил, что антироссийская политика ограничительных мер вредит самым европейцам. По его словам, бюджет стран Евросоюза недополучает миллиарды долларов, утрачиваются и не создаются рабочие места.

Лавров отметил, что осознание бесперспективности политического и экономического давления на Россию уже дает эффект. По его словам, по этой причине сейчас в российско-германских отношениях наблюдается положительная динамика.

Глава МИД РФ отметил, что прежде всего эта динамика касается торгово-экономический, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также в области сотрудничества по линии гражданских обществ. Министр заявил, что важную роль играют и разветвленные контакты на межрегиональном и межмуниципальном уровнях.

Также Лавров заявил, что в Германии понимают, что выгода от продолжения работы над улучшением отношений с Россией взаимна, а успех этого процесса зависит от усилий обеих сторон.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #германия #лавров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...