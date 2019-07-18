Россия не стремится приостанавливать сотрудничество с Ираном, заявил Лавров

Москва не намерена приостанавливать сотрудничество с Тегеранам в угоду капризам других стран, заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post глава МИД РФ Сергей Лавров.

Комментируя ситуацию вокруг Вашингтона и Тегерана, Лавров отметил, что Иран является соседом России, с которым наложены прочные связи по ряду направлений.

Лавров отметил, что приостанавливать законное и взаимовыгодное сотрудничество с Исламской республикой в угоду чьим-либо страхам и капризам в Москве не намерены.

Также глава МИД РФ заявил, что нынешний всплеск напряженности вокруг Ирана является прямым следствием избранного администрацией США недальновидного и опасного курса.

В последние месяцы ситуация во взаимоотношениях Ирана и США обострилась. Американские власти вводят жесткие ограничительные меры против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкции. Отмечается, что заявленной целью Вашингтона является изменение поведения Ирана. США также вынуждают покупателей иранской нефти прекратить закупки, а также угрожают этим странам санкциям за сотрудничество с Тегераном.