Глава МИД РФ прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»

Российское правительство надеется на отказ Дании от конфронтационного курса по газопроводу «Северный поток - 2», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью немецкому изданию «Райнише пост».

Он отметил, что Москва с сожалением вынуждена констатировать, что Копенгаген занял политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне.

Лавров заявил, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры. Глава МИД РФ выразил надежду, что сформированное по результатам парламентских выборов правительство Дании откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения.

Российский министр также отметил, что претензий по эксплуатации первой нити газопровода ни у одной страны, включая Данию, не возникало. Он подчеркнул, что данный проект поддерживается ведущими европейскими энергетическим компаниями.

Лавров заявил, что Москва считает нерыночными и антидемократичными попытки заставить европейских потребителей покупать более дорогой американский газ. Он выразил надежду, что при принятии решений по газовому и прочим вопросам германские и другие европейские партнеры будут руководствоваться интересами своих народов, а не сформулированными за океаном установками.