Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

Украина не должна идти путем политической мести, заявил американский спецпредсавитель по Украине Курт Волкер.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в Верховной раде зарегистрировал законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко и его соратники могут попасть под люстрацию.

Волкер, комментируя данную инициативу, заявил, что политическая месть, через что прошла Грузия в 2012 году, не является чем-то хорошим. Американский дипломат подчеркнул, что ему бы не хотелось, чтобы Украина пошла по данному пути, а думала наперед.

Он также отметил, что считает важным, чтобы в обществе «царила справедливость» и политические процессы проходили прозрачно.

Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестов, прошедших в Киеве с ноября ноября 2013 по февраль 2014 года.