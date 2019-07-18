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1:47   18 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

Волкер не поддержал инициативу Зеленского о люстрации

Украина не должна идти путем политической мести, заявил американский спецпредсавитель по Украине Курт Волкер.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в Верховной раде зарегистрировал законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко и его соратники могут попасть под люстрацию.

Волкер, комментируя данную инициативу, заявил, что политическая месть, через что прошла Грузия в 2012 году, не является чем-то хорошим. Американский дипломат подчеркнул, что ему бы не хотелось, чтобы Украина пошла по данному пути, а думала наперед.

Он также отметил, что считает важным, чтобы в обществе «царила справедливость» и политические процессы проходили прозрачно.

Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестов, прошедших в Киеве с ноября ноября 2013 по февраль 2014 года.

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Автор: Олег Королев
#украина #люстрация #волкер #зеленский

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