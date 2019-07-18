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Турция прокомментировала решение США об исключении Анкары из программы F-35

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1:26   18 Июля 2019
Весь мир

Турция прокомментировала решение США об исключении Анкары из программы F-35

Турция прокомментировала решение США об исключении Анкары из программы F-35

Турецкий МИД назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству F-35 и-за покупки С-400 односторонним и незаконным шагом.

США в среду сообщили, что намерены исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок российских систем ПВО С-400.  Ожидается, что участие турецкой стороны в программе будет свернуто до конца марта следующего года.

МИД Турции в своем заявлении отметил, что данный шаг не связан с духом союзничества и не имеет законных оснований. Подчеркивается несправедливость того, что Турция, которая является одним из главных партнеров программы, исключается из нее.

Также в Анкаре заявили, что утверждения о том, что С-400 угрожают F-35, безосновательны. Турецкий МИД сообщает, что проигнорированное предложение о создании группы по данному вопросу с участием НАТО очевидным признаком предвзятости со стороны США и нежелания добросовестно решать проблему.

Подчеркивается, что США должны показать важность отношений с Турцией не только на словах, но но и на деле - борьбой с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), Рабочей партией Курдистана и FETO (организации проповедника Гюлена).

МИД Турции призывает Белый дом отказаться от ошибки, которая «нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям».

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Автор: Олег Королев
#турция #f-35

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