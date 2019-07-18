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 Решение об исключении Турции из НАТО примет альянс, заявили в Пентагоне

Решение об исключении Турции из НАТО примет альянс, заявили в Пентагоне
1:04   18 Июля 2019
Весь мир

Решение об исключении Турции из НАТО примет альянс, заявили в Пентагоне

Решение об исключении Турции из НАТО примет альянс, заявили в Пентагоне

Заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг заявил, что решение об исключении Турции из НАТО должен принимать альянс.

Отвечая на вопрос журналистов о том, должна ли Турция оставаться в Североатлантическом альянсе после приобретения С-400, он заявил, что решение должно приниматься сообща. Трахтенберг подчеркнул, что Анкара является частью НАТО с давних пор.

Замглавы Пентагона также заявил, что не будет отвечать вопрос о том, что должно или не должно случиться. По его словам, этот вопрос решается не в США.

Ранее Белый дом заявил, что покупка российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Турции новейших американских самолетов F-35.

Позже в администрации США уточнили, что продолжат сотрудничать с Турцией, но с учетом ограничений, связанных с поставками ЗРК С-400. Подчеркивается, что взаимоотношения союзников по НАТО многослойны и не сосредоточены только на F-35.

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Автор: Олег Королев
#турция #с-400

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