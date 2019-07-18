Яшин в разгар «митинга» на Трубной ушел выпивать с друзьями

Оппозиционер Илья Яшин, которому не был допущен до выборов в Мосгордуму, не стал поддерживать своих «коллег» по митингу, отправившись в ресторан вместе с друзьями. Об этом пишет ФАН.

После короткого выступления на несогласованном митинге на Трубной площади Яшин переместился в ресторан, где предпочел выпивать с друзьями. Сторонник блогера Алексея Навльного проигнорировал тот факт, что поддерживающие его и других оппозиционных кандидатов люди не разошлись.

В среду в центре Москвы прошел несогласованный митинг, на котором оппозиция высказала претензии к Мосгоризбиркому, который отказался регистрировать кандидатов с поддельными подписями. На мероприятии было менее двухсот человек.

Яшин был снят с выборов из-за превышения процента брака в подписных листах. Среди «подписантов» в пользу оппозиционных кандидатов оказалось большое число умерших людей.