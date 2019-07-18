Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Возвращение арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления диалога Киева и Москвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным он сообщил, что выступает за обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле «всех на всех». Зеленский подчеркнул, что сначала хотел бы вернуть на Украину арестованных в России украинцев.

Украинский президент отметил, что формат обмена по формуле «всех на всех» осложнен тем, что списки сторон не совпадают.

Зеленский на инаугурации заявлял, что готов к диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, а первым шагом должно стать возвращение удерживаемых лиц. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Зеленскому стоило бы начать разговор о минских соглашениях с принципе обмена «всех на всех».