Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

 Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек

Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек
Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

 Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат
Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

 Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году

Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году
Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

Руководители РЭО раскроют свои зарплаты

 Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек

Снятым из-за подписей кандидатам не удалось собрать на Трубной даже пары сотен человек
Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

 Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат

Секретной пыточной на Украине займется немецкий депутат
Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

 Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году

Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году
0:20   18 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Зеленский рассказал о способе наладить отношения с РФ

Возвращение арестованных в России украинских моряков может стать первым шагом для возобновления диалога Киева и Москвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным он сообщил, что выступает за обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле «всех на всех». Зеленский подчеркнул, что сначала хотел бы вернуть на Украину арестованных в России украинцев.

Украинский президент отметил, что формат обмена по формуле «всех на всех» осложнен тем, что списки сторон не совпадают.

Зеленский на инаугурации заявлял, что готов к диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, а первым шагом должно стать возвращение удерживаемых лиц. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Зеленскому стоило бы начать разговор о минских соглашениях с принципе обмена «всех на всех».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #обмен пленными #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...