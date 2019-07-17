Пентагон отправил дополнительные войска на границу с Мексикой

Об этом сообщил представитель ведомства Крис Митчелл. В настоящее время на границе с Мексикой находятся порядка 4,5 тысяч американских военных и нацгвардейцев.

Как сообщалось в июле, американское министерство внутренней безопасности запросило у Пентагона разрешение задействовать дополнительную тысячу военных национальной гвардии Техаса для работы в центрах временного содержания мигрантов на границе с Мексикой.

Накануне исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер принял решение одобрить данный запрос и дал распоряжение отправить на границу тысячу бойцов нацгвардии и 1,1 тысячи военных.

Дополнительные силы будут заниматься логистикой и наблюдением за границей с воздуха.