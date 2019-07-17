Глава МИД Венесуэлы заявил, что Мадуро посетит Россию в 2019 году

Глава Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию в этом году. В рамках визита запланировано, что стороны подпишут ряд соглашений, заявил глава МИД республики Хорхе Арреаса, который участвует в мероприятиях в рамках Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что у президентов Венесуэлы и России всегда много вопросов для обсуждения. По словам венесуэльского министра, Россия представляет для Каракаса большую важность. Венесуэла намерена принимать делегации из России и посылать свои делегации в РФ, отметил Арреаса.

Глава МИД Венесуэлы также отметил, что Россия является одним из ключевых союзников республики во многих сферах. Он подчеркнул необходимость поддержания регулярных контактов на всех дипломатических уровнях.