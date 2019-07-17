Руководящий состав Российского экологического оператора (РЭО) будет ежегодно отчитываться о доходах и имуществе. Все сведения опубликуют в свободном доступе, говорится в проекте положения на официальном сайте компании.

Как отмечает «360», любой желающий сможет узнать о доходах и имуществе топ-менеджеров РЭО из российских СМИ или на официальном сайте предприятия. Такое решение принято в исполнение указа российского лидера Владимира Путина о противодействии коррупции. Кроме того, Минприроды издало приказ, где перечислило должности сотрудников РЭО и других организаций, топ-менеджеры которых обязаны публично отчитываться о зарплатах.

В частности, о доходах публично должны отчитываться глава компании и его заместитель. Также доходы обязаны раскрывать главный бухгалтер и руководители филиалов.