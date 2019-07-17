США осудили атаку на сотрудников генконсульства Турции в Ираке

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США осуждают атаку на сотрудников турецкого генконсульства в Эрбиле и заверяют Турцию и Ирак в своей поддержке.

«Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшнюю атаку в Эрбиле, в которой был убит по меньшей мере один турецкий дипломат», — говорится в заявлении Помпео.

По словам главы Госдепа, таким действиям не может быть оправдания. Ранее в среду стало известно, что в столице Иракского Курдистана три человека напали на ресторан, где находились сотрудники генконсульства Турции. Анкара подтвердила гибель одного дипломата и пообещала, что виновные будут найдены. Кроме того, при атаке погиб один гражданин Ирака и еще один был тяжело ранен.